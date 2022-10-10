Flightradar: Британия отправила к Украине самолёт-разведчик из-за ударов России

Британский военный разведывательный самолёт подлетел к границам Украины после обстрелов данного государства со стороны армии РФ.

Вечером понедельника самолёт-разведчик Великобритании подлетел вплотную к украинским границам после того, как российские войска совершили серию массированных ракетных ударов по территории Украины.

Вместе с этим к границам Крыма подлетел американский беспилотник 4B Global Hawk, однако данный полёт является рутинным.

Ряд украинских новостных агентств утверждают, что ракетные пуски по Украине со стороны РФ могут повториться уже сегодня, однако пока что это ничем не подтверждено.