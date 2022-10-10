Десять тысяч украинских беженцев покинули Францию, чтобы вернуться в свою страну

По оценкам государства, около 10 000 перемещенных украинцев вернулись в свою страну, сообщил глава французского Управления по вопросам иммиграции и интеграции (Ofii) Дидье Леши.

«Около 10 000 перемещенных украинцев уехали в конце сентября, согласно деактивированным карточкам соискателей убежища», — сообщил генеральный директор Ofii, в первоначальной оценке оттока просителей убежища во Франции.

Ранее сообщалось, что Германия пытается перераспределить потоки украинских беженцев, прибывающих в страну из Восточной Европы.

По заявлению НКО, участвующих в приеме украинцев, на сегодняшний день существуют проблемы с размещением в ряде регионов страны из-за отсутствия возможностей.