Десять тысяч украинских беженцев покинули Францию, чтобы вернуться в свою страну
2022-10-10
16:59
По оценкам государства, около 10 000 перемещенных украинцев вернулись в свою страну, сообщил глава французского Управления по вопросам иммиграции и интеграции (Ofii) Дидье Леши.
«Около 10 000 перемещенных украинцев уехали в конце сентября, согласно деактивированным карточкам соискателей убежища», — сообщил генеральный директор Ofii, в первоначальной оценке оттока просителей убежища во Франции.
Ранее сообщалось, что Германия пытается перераспределить потоки украинских беженцев, прибывающих в страну из Восточной Европы.
По заявлению НКО, участвующих в приеме украинцев, на сегодняшний день существуют проблемы с размещением в ряде регионов страны из-за отсутствия возможностей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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