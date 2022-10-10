Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева

2022-10-10

17:03

10 октября СБУ объявила в розыск бывшего российского президента Дмитрия Медведева.

Вечером понедельника Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявлен в розыск украинскими спецслужбами. Медведев неоднократно высказывал антиукраинские призывы, сегодня заявив о намерениях демонтировать политический режим Украины, отметили в СБУ.

Пользователи социальных сетей также информируют, что Дмитрий Медведев был внесён в соответствующие списки Министерства внутренних дел Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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