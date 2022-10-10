Ураган Иэн помог жителю США найти обручальное кольцо своей супруги

Пронесшийся в конце сентября по юго-западу Флориды ураган Иэн наделал немало бед и погубил около 100 человек. Но для Эшли Гарнер из Форт-Майерса это бедствие оказалось счастливым.

За несколько дней до катаклизма Эшли потеряла обручальное кольцо. Поиски драгоценности были тщательными, однако к успеху не привели.

Супругам Гарнер повезло уже во время урагана, который они вместе тремя детьми успешно пересидели дома.

Разрушений в округе не было, правда некоторые деревья оказались поваленными.

Мистер Гарнер убирал поломанные части деревьев, когда в куче веток он увидел столь искомую пропажу.