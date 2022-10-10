Ураган Иэн помог жителю США найти обручальное кольцо своей супруги
2022-10-10
17:06
Пронесшийся в конце сентября по юго-западу Флориды ураган Иэн наделал немало бед и погубил около 100 человек. Но для Эшли Гарнер из Форт-Майерса это бедствие оказалось счастливым.
За несколько дней до катаклизма Эшли потеряла обручальное кольцо. Поиски драгоценности были тщательными, однако к успеху не привели.
Супругам Гарнер повезло уже во время урагана, который они вместе тремя детьми успешно пересидели дома.
Разрушений в округе не было, правда некоторые деревья оказались поваленными.
Мистер Гарнер убирал поломанные части деревьев, когда в куче веток он увидел столь искомую пропажу.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Тысячи украинских беженцев вернулись из Франции домой
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
«Мне не страшно»: Эвелина Блёданс рассказала об отдыхе в Крыму
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине