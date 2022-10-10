Ушел из жизни клавишник Афанасьев из «Ласкового мая»
2022-10-10
17:08
Он входил взолотой состав коллектива, коллеги запомнили музыканта как искреннего человека, который всегда готов прийти на помощь.
Участник первого состава легендарного коллектива группы «Ласковый май», клавишник Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде, ему было 48 лет.
Об этом в своих соцсетях рассказал продюсер Андрей Разин, сообщает Рамблер со ссылкой на Известия.
По словам Разина, Афанасьев был уникальным человеком, его очень любили в коллективе. И, когда в группу пришел 11-летний солист Андрей Гуров, клавишник, по сути, взял над ним шефство.
«Приношу искренние соболезнования от моей семьи и от всей группы «Ласковый май», - написал Андрей Разин. О причине смерти музыканта не сообщается, о дате и месте прощания с ним будет известно позднее.
23 июня умер еще один музыкант группы «Ласковый май» - солист Юрий Шатунов. У 49-летнего исполнителя диагностировали сердечную недостаточность. Шатунова кремировали, и часть праха похоронили в Москве, а часть в Германии, где сейчас живет семья певца.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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