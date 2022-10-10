Ушел из жизни клавишник Афанасьев из «Ласкового мая»

Он входил взолотой состав коллектива, коллеги запомнили музыканта как искреннего человека, который всегда готов прийти на помощь.

Участник первого состава легендарного коллектива группы «Ласковый май», клавишник Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде, ему было 48 лет.

Об этом в своих соцсетях рассказал продюсер Андрей Разин, сообщает Рамблер со ссылкой на Известия.

По словам Разина, Афанасьев был уникальным человеком, его очень любили в коллективе. И, когда в группу пришел 11-летний солист Андрей Гуров, клавишник, по сути, взял над ним шефство.

«Приношу искренние соболезнования от моей семьи и от всей группы «Ласковый май», - написал Андрей Разин. О причине смерти музыканта не сообщается, о дате и месте прощания с ним будет известно позднее.

23 июня умер еще один музыкант группы «Ласковый май» - солист Юрий Шатунов. У 49-летнего исполнителя диагностировали сердечную недостаточность. Шатунова кремировали, и часть праха похоронили в Москве, а часть в Германии, где сейчас живет семья певца.