Супруги из Тайланда, выигравшие в лотерею, устроили на кладбище благодарственный обед для духов
2022-10-10
17:13
Супруги из Нонг Ри (Таиланд), которые купили лотерейные билеты и сорвали целых два джекпота, были уверены, что удача пришла к ним из потустороннего мира.
Незадолго до выигрыша Лапатлада Ракангтонг и Иттифат Буракиджпанич посетили кладбище и теперь считают это ключом к богатству.
Муж с женой полагают, что общий выигрыш на сумму 263000 долларов был получен благодаря благосклонности духов.
Чтобы отблагодарить благодетелей, мужчина и женщина устроили на кладбище торжественный обед, накрыв несколько столов и подав различные блюда японской кухни.
Всю еду готовил профессиональный шеф-повар, а сервировкой занимались нанятые официанты. По окончании обеда был показан фильм, чтобы потусторонние гости насладились не только хлебом, но и зрелищем.
Конечно, никто из духов лично не присутствовал на мероприятии, но супругам хочется верить, что призраки наблюдали за произошедшим и остались довольны.
Опубликовано: Игнат Ветров
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