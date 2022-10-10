Супруги из Тайланда, выигравшие в лотерею, устроили на кладбище благодарственный обед для духов

Супруги из Нонг Ри (Таиланд), которые купили лотерейные билеты и сорвали целых два джекпота, были уверены, что удача пришла к ним из потустороннего мира.

Незадолго до выигрыша Лапатлада Ракангтонг и Иттифат Буракиджпанич посетили кладбище и теперь считают это ключом к богатству.

Муж с женой полагают, что общий выигрыш на сумму 263000 долларов был получен благодаря благосклонности духов.

Чтобы отблагодарить благодетелей, мужчина и женщина устроили на кладбище торжественный обед, накрыв несколько столов и подав различные блюда японской кухни.

Всю еду готовил профессиональный шеф-повар, а сервировкой занимались нанятые официанты. По окончании обеда был показан фильм, чтобы потусторонние гости насладились не только хлебом, но и зрелищем.

Конечно, никто из духов лично не присутствовал на мероприятии, но супругам хочется верить, что призраки наблюдали за произошедшим и остались довольны.