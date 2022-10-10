Хренин: военные планы Беларуси направлены на оборону и исключают войну с Украиной

Виктор Хренин исключил нападение белорусской армии на территорию Украины и соседних стран.

Вечером понедельника министр обороны Беларуси Виктор Хренин публично заявил, что белорусские военные не планируют вооружённого нападения на Украину или соседние государства вроде Литвы или Польши.

По словам Хренина, на данный момент армия Беларуси имеет лишь оборонительный план, направленный на обеспечение безопасности своей страны.

Также Виктор Хренин предостерёг киевский режим от провокаций в отношении Беларуси, заверив, что ответ белорусской армии последует незамедлительно и будет жёстким.