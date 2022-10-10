Песни Земфиры убрали с радиостанций РФ после её высказывания против спецоперации на концерте на Кипре
2022-10-10
17:23
Не успела Земфира высказаться против спецоперации в Украине, все её композиции убрали из эфира российских радиостанций.
Российские радиостанции больше "не крутят" песни известной певицы Земфиры.
Причина кроется в позиции артистки относительно проведения спецоперации РФ в Украине. Об этом сообщает портал Solenka.info со ссылкой на представителей "Европейской медиагруппы".
С началом спецоперации Земфира разместила негативную публикацию по поводу.
10 октября, выступая на сцене острова Кипр, артистка прямо со сцены высказалась, что ждёт-не дождётся, когда "её" страна закончит это "безумие".
Земфира в выражениях не стеснялась, используя нецензурную лексику.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Тысячи украинских беженцев вернулись из Франции домой
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
«Мне не страшно»: Эвелина Блёданс рассказала об отдыхе в Крыму
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине