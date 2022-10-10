Песни Земфиры убрали с радиостанций РФ после её высказывания против спецоперации на концерте на Кипре

Не успела Земфира высказаться против спецоперации в Украине, все её композиции убрали из эфира российских радиостанций.

Российские радиостанции больше "не крутят" песни известной певицы Земфиры.

Причина кроется в позиции артистки относительно проведения спецоперации РФ в Украине. Об этом сообщает портал Solenka.info со ссылкой на представителей "Европейской медиагруппы".

С началом спецоперации Земфира разместила негативную публикацию по поводу.

10 октября, выступая на сцене острова Кипр, артистка прямо со сцены высказалась, что ждёт-не дождётся, когда "её" страна закончит это "безумие".

Земфира в выражениях не стеснялась, используя нецензурную лексику.