Россия и Беларусь развернут совместную региональную группировку войск
2022-10-10
17:32
Москва и Минск пришли к соглашению о создании региональной группировки войск , основу которой составят Вооруженные силы Республики Беларусь.
На официальном сайте президента Беларуси появилась публикация, в котором сообщается о договоренности, достигнутой между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным о создании совместной региональной группировки войск.
"В связи с обострением ситуации на Западных границах Союзного государства мы договорились о создании региональной группировки войск", — заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.
Президент Беларуси подчеркнул, что формирование группировки уже началось. 7 октября на саммите в Санкт-Петербурге этот вопрос был на повестке в ходе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Опубликовано: Максим Алексеев
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