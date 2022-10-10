Россия и Беларусь развернут совместную региональную группировку войск

Москва и Минск пришли к соглашению о создании региональной группировки войск , основу которой составят Вооруженные силы Республики Беларусь.

На официальном сайте президента Беларуси появилась публикация, в котором сообщается о договоренности, достигнутой между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным о создании совместной региональной группировки войск.

"В связи с обострением ситуации на Западных границах Союзного государства мы договорились о создании региональной группировки войск", — заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

Президент Беларуси подчеркнул, что формирование группировки уже началось. 7 октября на саммите в Санкт-Петербурге этот вопрос был на повестке в ходе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.