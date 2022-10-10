Шольц обсудил с Орбаном последние события на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Берлине.

По словам немецкой стороны, в центре внимания переговоров в Канцелярии стала реакция на последние события в Украине.

Глава венгерского правительства уже несколько месяцев выступает за отмену санкций, которые ЕС ввел против России. Несколько дней назад Орбан объявил о референдуме в Венгрии по санкциям.

Орбан намерен выступить на экономическом форуме Восточного комитета немецкого бизнеса в понедельник вечером.

Во вторник он примет участие в панельной дискуссии «Буря над Европой - украинская война, энергетический кризис и геополитические вызовы», организованной журналом «Цицерон».