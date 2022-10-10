Дюжаррик: генсек ООН осудил ракетные удары России по Украине

Представитель ООН Стефан Дюжаррик утверждает, что генсек организации Антониу Гутерриш осуждает новые ракетные удары РФ по украинским территориям.

10 октября советник генерального секретаря ООН Антониу Гурерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек Организации объединённых наций глубоко осуждает сегодняшние ракетные удары армии России по территории Украины и считает их неизбирательными, поскольку по сведениям ООН, российские ракеты также попадали в объекты гражданской инфраструктуры.

По мнению Гутерриша, данный акт расценивается как использование запрещённых методов ведения боевых действий и намеренная эскалация со стороны России.