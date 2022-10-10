Хренин призвал Украину, Польшу и Литву не провоцировать Беларусь
2022-10-10
17:39
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин призвал Киев, Варшаву и Вильнюс воздержаться от провокаций направленных против Минска, чтобы избежать ответной реакции.
10 октября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в официальном пресс-релизе заявил о том, что белорусское государство выступает против начала войны с соседними государствами.
Хренин призвал Украину, Польшу и Литву не совершать провокации, которые будут направлены против Беларуси, ведь в противном случае «ответ будет дан мгновенно и жёстко», невзирая на желание республики поддерживать дружеские отношения со своими соседями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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