СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову

Украинская служба безопасности сообщила об объявлении в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева и представителя МИД России Марию Захарову.

Вечером 10 октября на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация о том, что СБУ объявило в розыск экс-президента России и заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также представительницу Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Примечательно, что сама Служба безопасности Украины не делала анонсов о внесении данных россиян в розыскные списки, и данные о розыске Захаровой и Медведевой были получены после оценки новой информации на сайте украинского МВД.