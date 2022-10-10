СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
2022-10-10
17:43
Украинская служба безопасности сообщила об объявлении в розыск зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева и представителя МИД России Марию Захарову.
Вечером 10 октября на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация о том, что СБУ объявило в розыск экс-президента России и заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также представительницу Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
Примечательно, что сама Служба безопасности Украины не делала анонсов о внесении данных россиян в розыскные списки, и данные о розыске Захаровой и Медведевой были получены после оценки новой информации на сайте украинского МВД.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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