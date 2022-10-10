Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину
2022-10-10
17:47
Казахстанское посольство в Киеве призвало своих граждан немедленно выехать за пределы Украины из-за обострения обстрелов данной страны со стороны России.
10 октября посольство Казахстана в Киеве опубликовало пресс-релиз, в рамках которого попросило своих граждан немедленно покинуть Украину и отказаться от всех поездок в эту страну тех, кто планировал посетить украинское государство в ближайшее время.
С аналогичными призывами выступило посольство США в украинской столице.
Вместе с тем пресс-служба немецкого посольства в Киеве утверждает, что в ходе ракетной атаки России пострадало здание дипломатического представительства ФРГ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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