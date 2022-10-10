В восточной части остров Тайвань произошло землетрясение 5,3 балла

На востоке острова Тайвань произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Центральное бюро погоды Тайваня сообщило о землетрясении магнитудой 5,3 балла на востоке острова. Сейсмическую активность зафиксировали в 20.17 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в уезде Хуалянь. Предполагаемая глубина залегания очага - 30,4 километра.

Информации о пострадавших нет.

Последний раз землетрясение на Тайване произошло в 2018 году. Тогда магнитуда была 6,5 балла. Погибло 16 человек и еще 285 получили ранения различной степени тяжести.