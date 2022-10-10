Ласковый май понес еще одну потерю: умер клавишник Михаил Афанасьев
2022-10-10
17:50
По сообщению Андрея Разина в Инстаграм в Нижнем Новгороде скончался давший с группой Ласковый май свыше 2 000 концертов клавишник Михаил Афанасьев.
О причинах кончины бывший продюсер музыкального коллектива не распространяется, но указал, что в группе Мишу уважали все.
Афанасьев был ответственным человеком, на которого можно положиться, так что его родных и близких постигла тяжкая потеря, говорится в соболезновании Андрея Разина.
2022 год явно стал роковым для некогда бешено популярной музыкальной группы. 23 июня от обширного инфаркта скончался ее бывший солист и любимец девушек СССР Юрий Шатунов.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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