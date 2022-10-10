Bloomberg: страны НАТО испытывают нехватку оружия для помощи Киеву

2022-10-10

17:51

Издание Bloomberg уведомляет, что государства-члены Североатлантического альянса начали испытывать нехватку вооружений.

Вечером понедельника американская газета Bloomberg опубликовала статью, в рамках которой сообщила, что страны НАТО столкнулись с дефицитом оружия и боеприпасов из-за интенсивной помощи Украине, однако прекращать военную поддержку Киева Североатлантический альянс не намерен. По данным Bloomberg, некоторые участники НАТО просят оружейные компании нарастить производство оружия.

Также в Bloomberg утверждают, что многие страны Европы испытывают острую нехватку вооружений из-за того, что ранее передавали свои оборонные запасы Украине, и теперь на восполнение оружейного баланса в европейских странах могут уйти годы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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