Bloomberg: страны НАТО испытывают нехватку оружия для помощи Киеву
2022-10-10
17:51
Издание Bloomberg уведомляет, что государства-члены Североатлантического альянса начали испытывать нехватку вооружений.
Вечером понедельника американская газета Bloomberg опубликовала статью, в рамках которой сообщила, что страны НАТО столкнулись с дефицитом оружия и боеприпасов из-за интенсивной помощи Украине, однако прекращать военную поддержку Киева Североатлантический альянс не намерен. По данным Bloomberg, некоторые участники НАТО просят оружейные компании нарастить производство оружия.
Также в Bloomberg утверждают, что многие страны Европы испытывают острую нехватку вооружений из-за того, что ранее передавали свои оборонные запасы Украине, и теперь на восполнение оружейного баланса в европейских странах могут уйти годы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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