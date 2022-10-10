СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову

2022-10-10

17:52

Бывший президент России Дмитрий Медведев и представитель МИД РФ Мария Захарова объявлены в розыск Службой безопасности Украины.

10 октября пресс-служба Министерства внутренних Украины опубликовала на веб-сайте ведомства информацию о том, что занимавший пост президента РФ с 2008 по 2012 года Дмитрий Медведев и официальный представитель Министерства иностранных дел России разыскиваются «органами досудебного следствия».

Отмечается, что в отношении Медведева возбуждено уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном лицом, которое является представителем власти.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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