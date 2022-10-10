Спецслужбы Украины объявили в розыск представителя МИД Марию Захарову

2022-10-10

17:57

Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявлена в розыск. Такое сообщение появилось в базе данных МВД Украины.

В розыск Захарову объявила служба безопасности Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев







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