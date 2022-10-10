Тысячи украинских беженцев вернулись из Франции домой

Миграционная служба Франции сообщила, что более десяти тысяч беженцев вернулись на Украину.

В понедельник днем агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы французского Офиса иммиграции интеграции Дидье Лески сообщило о том, что более десяти тысяч украинских беженцев прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину.

Лески утверждает, что часть из прибывших украинцев хотят вернуться домой, как только это станет возможным. Также он отметил, что общее число прибывающих во Францию украинцев снижается. Всего, по данным OFII, во Франции сейчас находятся 107 тысяч украинских беженцев.