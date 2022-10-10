В Крыму за попытку уехать от мобилизации грозят статусом иноагента

Владимир Константинов, возглавляющий Государственный совет Крыма, предложил присваивать статус иностранных агентов россиянам, которые уехали из региона после объявления мобилизации.

По его словам, таких людей нужно вносить в специальный реестр иноагентов, т.е. лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Он также назвал людей, которые бегут из России из-за мобилизации «трусами» и «предателями».

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Жители Крыма также попадают под призыв резервистов. Всего российские власти планируют мобилизовать 300 000 человек.