В Крыму за попытку уехать от мобилизации грозят статусом иноагента
2022-10-10
18:05
Владимир Константинов, возглавляющий Государственный совет Крыма, предложил присваивать статус иностранных агентов россиянам, которые уехали из региона после объявления мобилизации.
По его словам, таких людей нужно вносить в специальный реестр иноагентов, т.е. лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Он также назвал людей, которые бегут из России из-за мобилизации «трусами» и «предателями».
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Жители Крыма также попадают под призыв резервистов. Всего российские власти планируют мобилизовать 300 000 человек.
Опубликовано: Светлана Репина
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