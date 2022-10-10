Гончаренко сообщил о взрывах в Кривом Роге и Кременчуге

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о новых «прилётах» в Кривом Роге и Кременчуге.

10 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своём официальном Telegram-канале сообщил о новых мощных взрывах, которые прогремели в нескольких украинских регионах.

Гончаренко утверждает, что в родном городе действующего президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге, а также в Кременчуге зафиксированы очередные «прилёты» со стороны России.