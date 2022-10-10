В Германии приняли решение поставлять Украине системы ПВО IRIS-T

2022-10-10

18:20

Министр обороны Германии пообщела поставить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T.

Глава оборонного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила, что первая из четырех обещанных Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T будет поставлена в самое ближайшее время.

"Обстрелы городов Украины показывает, насколько важно снабжать ВСУ системами противовоздушной обороны", — заявила министр.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал IRIS-T самой совершенной системой, стоящей на вооружении в Германии.

Опубликовано: Максим Алексеев







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