В Германии приняли решение поставлять Украине системы ПВО IRIS-T

Министр обороны Германии пообщела поставить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T.

Глава оборонного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила, что первая из четырех обещанных Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T будет поставлена в самое ближайшее время.

"Обстрелы городов Украины показывает, насколько важно снабжать ВСУ системами противовоздушной обороны", — заявила министр.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал IRIS-T самой совершенной системой, стоящей на вооружении в Германии.