Китай требует, чтобы Илон Маск перестал продавать систему Starlink Украине

Миллиардер Илон Маск рассказал в интервью Financial Times, что у Китая появились к нему претензии в связи с передачей систем Starlink Украине.

Маск отметил, что в Пекине недовольны появлением систем для работы спутникового интернета на украинской территории. Он также напомнил, что система помогает украинским военным обходить ограничения на работу интернета.

По словам Илона Маск, Китай требует от него гарантий, что он не будет продавать систему Starlink на Украину и развивать ее в этой стране. Комплекты Starlink поставляются в страну с марта этого года.