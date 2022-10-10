Любит погорячее: Мадонна в TikTok намекнула на новый сексуальный статус

Люди не в первый раз интересуются сексуальными предпочтениями певицы. Еще в 2003 годузвезда недвусмысленно целовала Кристину Агилеру и Бритни Спирс.

Интернет взбудоражен сообщением Мадонны после ее видео на TikTok. Поклонники озадачены вопросом: как это понимать?

На видео розововолосая суперзвезда с обесцвеченными бровями, одетая во все белое, стоит перед зеркальной стеной. В ее руках пара кружевных трусиков цвета фуксии. В нижней части рамки слова: “Если я промахнусь, я лесбиянка!”

Мадонна бросает их, и белье летит через всю комнату, промахиваясь мимо мусорного бака. Она стоит, глядя в камеру. Положив одну руку на бедро, пожимает плечами, вскидывает руку в воздух и разворачивается.

Поклонники растерялись. Их комментарии варьировались от “Счастливого твита дня, Мадонна - лесбиянка” до “ты полна дерьма”.

“Так ты теперь лесбиянка?” - написал один из подписчиков. “Ваша проблема в том, что вы не можете справиться с тем, что находитесь вне центра внимания, поэтому вы придумываете историю, чтобы снова казаться важным. Что за шутка!”, - добавил другой.

На самом деле люди не в первый раз интересуются сексуальными предпочтениями певицы. Еще в 2003 году она не понарошку поцеловала Кристину Агилеру и Бритни Спирс.

Но, как известно, у Мадонны были романтические отношения с такими звездами мужского пола, как Деннис Родэм, Vanilla Ice и Майкл Джексон. Было также два брака (Шон Пенн и Гай Ричи), и многочисленные слухи об интрижках с другими известными именами.