Любит погорячее: Мадонна в TikTok намекнула на новый сексуальный статус
2022-10-10
18:52
Люди не в первый раз интересуются сексуальными предпочтениями певицы. Еще в 2003 годузвезда недвусмысленно целовала Кристину Агилеру и Бритни Спирс.
Интернет взбудоражен сообщением Мадонны после ее видео на TikTok. Поклонники озадачены вопросом: как это понимать?
На видео розововолосая суперзвезда с обесцвеченными бровями, одетая во все белое, стоит перед зеркальной стеной. В ее руках пара кружевных трусиков цвета фуксии. В нижней части рамки слова: “Если я промахнусь, я лесбиянка!”
Мадонна бросает их, и белье летит через всю комнату, промахиваясь мимо мусорного бака. Она стоит, глядя в камеру. Положив одну руку на бедро, пожимает плечами, вскидывает руку в воздух и разворачивается.
Поклонники растерялись. Их комментарии варьировались от “Счастливого твита дня, Мадонна - лесбиянка” до “ты полна дерьма”.
“Так ты теперь лесбиянка?” - написал один из подписчиков. “Ваша проблема в том, что вы не можете справиться с тем, что находитесь вне центра внимания, поэтому вы придумываете историю, чтобы снова казаться важным. Что за шутка!”, - добавил другой.
На самом деле люди не в первый раз интересуются сексуальными предпочтениями певицы. Еще в 2003 году она не понарошку поцеловала Кристину Агилеру и Бритни Спирс.
Но, как известно, у Мадонны были романтические отношения с такими звездами мужского пола, как Деннис Родэм, Vanilla Ice и Майкл Джексон. Было также два брака (Шон Пенн и Гай Ричи), и многочисленные слухи об интрижках с другими известными именами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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