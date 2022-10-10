В случае победы республиканцев на выборах в США помощь Украине может сократиться

2022-10-10

19:11

The Washigton Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщает, что в Киеве опасаются сокращения военной помощи от США, если в ноябре на выборах в Конгресс победят республиканцы.

По словам источника, нынешнее наступление украинских военных особенно важно в свете предстоящих промежуточных выборов в США. Он отметил, что новый состав Конгресса и ситуация в Европе могут дать России определенные преимущества.

Республиканцы могут победить на промежуточных выборах. Считается, что представители этой партии готовы уделять больше внимания внутренним проблемам своей страны, а значит, помощь Украине может сократиться.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: