В случае победы республиканцев на выборах в США помощь Украине может сократиться
2022-10-10
19:11
The Washigton Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщает, что в Киеве опасаются сокращения военной помощи от США, если в ноябре на выборах в Конгресс победят республиканцы.
По словам источника, нынешнее наступление украинских военных особенно важно в свете предстоящих промежуточных выборов в США. Он отметил, что новый состав Конгресса и ситуация в Европе могут дать России определенные преимущества.
Республиканцы могут победить на промежуточных выборах. Считается, что представители этой партии готовы уделять больше внимания внутренним проблемам своей страны, а значит, помощь Украине может сократиться.
Опубликовано: Светлана Репина
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