Украина прекращает поставки электроэнергии в Евросоюз после ракетных ударов
2022-10-10
19:18
Министерство энергетики Украины сообщило о прекращении поставок электроэнергии в Евросоюз с 11 октября. Это связано с ракетными ударами.
В Минэнерго отмечают, что 10 октября ударами ракет были поражены тепловая генерация и электрические подстанции. Сейчас стране необходимо заняться стабилизацией собственной энергосистемы.
Ранее Украина поставляла электроэнергию в государства Евросоюза, а также в Польшу и в Молдову.
10 октября были нанесены ракетные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Днепропетровску, Львову, Тернополю, Хмельницкому, Ивано-Франковску, Конотопу, а также по Ровенской и Полтавской областям.
Опубликовано: Светлана Репина
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