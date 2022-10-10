Украина прекращает поставки электроэнергии в Евросоюз после ракетных ударов

Министерство энергетики Украины сообщило о прекращении поставок электроэнергии в Евросоюз с 11 октября. Это связано с ракетными ударами.

В Минэнерго отмечают, что 10 октября ударами ракет были поражены тепловая генерация и электрические подстанции. Сейчас стране необходимо заняться стабилизацией собственной энергосистемы.

Ранее Украина поставляла электроэнергию в государства Евросоюза, а также в Польшу и в Молдову.

10 октября были нанесены ракетные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Днепропетровску, Львову, Тернополю, Хмельницкому, Ивано-Франковску, Конотопу, а также по Ровенской и Полтавской областям.