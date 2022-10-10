Шотландия может отделиться от Великобритании, референдум пройдет в октябре 2023 года

Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен, что референдум о независимости страны пройдет 19 октября 2023 года.

По ее словам, соответствующее решение должен принять Верховный суд Великобритании. Стерджен надеется, что оно будет принято.

Она также заявила, что сейчас за независимость Шотландии от Великобритании поддерживает более половины населения страны. А среди молодых шотландцев тот показатель еще выше.

Никола Стерджен обратила внимание на то, что с приходом к власти Лиз Трасс количество сторонников независимости выросло.