Минфин России задумался об упрощении правил ввоза валюты в страну из-за дефицита

Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков заявил, что порядок ввоза долларов, евро и другой иностранной валюты в страну нуждаются в либерализации.

Он признал, что в России существует дефицит валюты, однако сказал, что граждане ввозят по 10 тысяч долларов. Это дает небольшой, но стабильный «ручеек» поступлений.

Чебеском сказал, что министерство поддерживает либерализацию ввоза валюты, но еще необходимо обсудить порядок декларирования денежных средств.