Вступление Путина показали в прямом эфире все телеканалы Франции

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что выступление президента Путина транслировалось в прямом эфире на госканалах Франции.

«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят», — пишет Захарова в Телеграм.

Президент России Путин сегодня заявил, что все акты терроризма со стороны Украины, получат зеркальный ответ Росссии.