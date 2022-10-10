Вступление Путина показали в прямом эфире все телеканалы Франции
2022-10-10
19:34
Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что выступление президента Путина транслировалось в прямом эфире на госканалах Франции.
«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят», — пишет Захарова в Телеграм.
Президент России Путин сегодня заявил, что все акты терроризма со стороны Украины, получат зеркальный ответ Росссии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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