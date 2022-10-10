В России возбуждают уголовное дело из-за объявления СБУ в розыск Дмитрия Медведева
2022-10-10
19:38
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении представителей Службы Безопасности Украины. Это произошло после того, как СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева.
В Следственном комитете заявили, что данное решение СБУ, принятое по надуманным основаниям, противоречии закону. СК собирается установить должностных лиц, которые приняли это решение.
Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев внесен в базу украинского МВД как находящийся в розыске. Украинские правоохранители обвиняют его в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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