Германия пообещала поставить на Украину систему ПВО, способную «защитить целый город»

В понедельник (10 октября) Германия заверила, что поставка в Украину первой системы ПВО «Ирис-Т» неизбежна, поскольку Россия проводит ракетные атаки страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвала российские удары по Украине «презренными».

«Мы делаем все, чтобы укрепить ПВО Украины», - написала она в Twitter

В июне канцлер Олаф Шольц пообещал Киеву поставку систем «Ирис-Т», способных, по его словам, защитить крупный город от воздушных налетов.

Первая система будет доставлена в Украину «в ближайшие дни», сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, еще три будут доставлены в следующем году.