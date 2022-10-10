Германия пообещала поставить на Украину систему ПВО, способную «защитить целый город»
2022-10-10
19:40
В понедельник (10 октября) Германия заверила, что поставка в Украину первой системы ПВО «Ирис-Т» неизбежна, поскольку Россия проводит ракетные атаки страны.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвала российские удары по Украине «презренными».
«Мы делаем все, чтобы укрепить ПВО Украины», - написала она в Twitter
В июне канцлер Олаф Шольц пообещал Киеву поставку систем «Ирис-Т», способных, по его словам, защитить крупный город от воздушных налетов.
Первая система будет доставлена в Украину «в ближайшие дни», сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, еще три будут доставлены в следующем году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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