Владимир Кара-Мурза просидит в тюрьме минимум до 12 декабря
2022-10-10
19:42
Политик Владимир Кара-Мурза просидит за решеткой минимум до 12 декабря, таково решение Басманного суда столицы.
Оппозиционер оказался арестован по обвинению в государственной измене и распространению заведомо ложных сведений о российской армии.
Сегодня проходило слушание по ходатайству следователя о продлении срока заключения политического деятеля. Суд решил удовлетворить ходатайство следователя. Аргументы защиты не были приняты во внимание.
Срок в 2 месяца заключения является стандартным при проведении следственных действий и может быть неоднократно продлен.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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