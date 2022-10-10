Владимир Кара-Мурза просидит в тюрьме минимум до 12 декабря

Политик Владимир Кара-Мурза просидит за решеткой минимум до 12 декабря, таково решение Басманного суда столицы.

Оппозиционер оказался арестован по обвинению в государственной измене и распространению заведомо ложных сведений о российской армии.

Сегодня проходило слушание по ходатайству следователя о продлении срока заключения политического деятеля. Суд решил удовлетворить ходатайство следователя. Аргументы защиты не были приняты во внимание.

Срок в 2 месяца заключения является стандартным при проведении следственных действий и может быть неоднократно продлен.