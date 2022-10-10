Американские рейнджеры в Сирии побратались с российскими бойцами

Американские и российские солдаты поприветствовали друг друга и сфотографировались вместе на дороге в Сирии в минувшие выходные.

Соединенные Штаты и Россия разместили сухопутные войска в Сирии в 2011 году.

Если Россия поддерживает государственную власть, то США организуют антиправительственную оппозицию.

Между подразделениями неоднократно возникали споры из-за военных действий.

Но в субботу утром американский патруль и еще один российский разошлись на нефтяном месторождении недалеко от города Аль-Кахтания в провинции Хассаке на северо-востоке Сирии, сообщают корреспонденты AFP.