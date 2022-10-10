Американские рейнджеры в Сирии побратались с российскими бойцами
2022-10-10
19:47
Американские и российские солдаты поприветствовали друг друга и сфотографировались вместе на дороге в Сирии в минувшие выходные.
Соединенные Штаты и Россия разместили сухопутные войска в Сирии в 2011 году.
Если Россия поддерживает государственную власть, то США организуют антиправительственную оппозицию.
Между подразделениями неоднократно возникали споры из-за военных действий.
Но в субботу утром американский патруль и еще один российский разошлись на нефтяном месторождении недалеко от города Аль-Кахтания в провинции Хассаке на северо-востоке Сирии, сообщают корреспонденты AFP.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск