Илья Резник рассказал, сколько берет за выступление SHAMAN

Илья Резник, известный как автор многих песен Аллы Пугачевой, рассказал «Московскому комсомольцу», что певец SHAMAN получает за выступление 3,3 млн рублей.

Резник также рассказал о разговоре с одним из знакомых продюсеров. Тот утверждает, что несколько месяцев назад SHAMAN выступал за 600 тысяч рублей, а сейчас требует более 3 миллионов.

По мнению Ильи Резника, SHAMAN – коммерческий проект, поэтому его пенсии находятся в постоянной ротации на радио. Поэт подчеркнул, что ему самому никогда не приходило в голову брать деньги за написанные им патриотические песни.