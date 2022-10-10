Илья Резник рассказал, сколько берет за выступление SHAMAN
2022-10-10
19:47
Илья Резник, известный как автор многих песен Аллы Пугачевой, рассказал «Московскому комсомольцу», что певец SHAMAN получает за выступление 3,3 млн рублей.
Резник также рассказал о разговоре с одним из знакомых продюсеров. Тот утверждает, что несколько месяцев назад SHAMAN выступал за 600 тысяч рублей, а сейчас требует более 3 миллионов.
По мнению Ильи Резника, SHAMAN – коммерческий проект, поэтому его пенсии находятся в постоянной ротации на радио. Поэт подчеркнул, что ему самому никогда не приходило в голову брать деньги за написанные им патриотические песни.
Опубликовано: Светлана Репина
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