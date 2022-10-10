Лещенко подтвердил слухи, что «Голубого огонька-2022» не будет

В интервью изданию «Абзац» певец Лев Лещенко рассказал, что на данный момент его не приглашали на съемки «Голубого огонька».

По его словам, в этом году планируется только концерт в «Крокус Сити Холле» с новогодним дуэтами, а другие мероприятия не предусмотрены.

Но продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что отсутствие Аллы Пугачевой и Максима Галкина не помешает съемкам «Голубого огонька», и он по-прежнему будет выходить в эфир.