Лещенко подтвердил слухи, что «Голубого огонька-2022» не будет
2022-10-10
19:55
В интервью изданию «Абзац» певец Лев Лещенко рассказал, что на данный момент его не приглашали на съемки «Голубого огонька».
По его словам, в этом году планируется только концерт в «Крокус Сити Холле» с новогодним дуэтами, а другие мероприятия не предусмотрены.
Но продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что отсутствие Аллы Пугачевой и Максима Галкина не помешает съемкам «Голубого огонька», и он по-прежнему будет выходить в эфир.
Опубликовано: Светлана Репина
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