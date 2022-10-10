Лукашенко подписал указ о переходе КГБ под личное управление президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об органах госбезопасности.

По указу президента Республики Беларусь Александра Лукашенко внесены изменения в особенности работы органов государственной безопасности.

Соответствующий указ был подписан главой государства сегодня, 19 октября. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

По новому указу, органы государственной безопасности переходят под личное управление президента Беларуси.

"Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно Президенту Беларуси", - передает БелТА.

Также отмечается. что данные указы должны быть реализованы до 1 января 2023 года.