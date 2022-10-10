Канье Уэст не растерялся после блокировки аккаунтов в соцсетях и стал выкладывать влоги на YouTube

2022-10-10

20:01

После того, как его аккаунты в Instagram и Twitter были заблокированы, рэпер Кань Уэст впервые опубликовал в YouTube свой влог.

Ролик показывает рекламу коллекции Yeezy x Gap. Далее видно, как Уэст случает в машине композиции, которые еще не были изданы. 

Потом влог демонстрирует встречи Канье с партнерами по модному бизнесу. В завершении он посещает матч по баскетболу, в котором участвует его дочь Норт от Ким Кардашьян. 

Опубликовано: Светлана Репина







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