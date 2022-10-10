Швеция не собирается делиться с Россией результатами расследования на «Северных потоках»
2022-10-10
20:16
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция не будет делиться результатами расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» с Россией и с «Газпромом».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил правительству Швеции письмо с просьбой разрешить российским властям и представителям «Газпрома» участвовать в расследовании.
Андрессон подчеркнула, что предварительные расследования конфиденциальны. При этом она признала, что Швеция не имеет права запрещать российским судам посещение мест взрыва после завершения осмотра соответствующих районов.
Опубликовано: Светлана Репина
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