Швеция не собирается делиться с Россией результатами расследования на «Северных потоках»

2022-10-10

20:16

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция не будет делиться результатами расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» с Россией и с «Газпромом».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил правительству Швеции письмо с просьбой разрешить российским властям и представителям «Газпрома» участвовать в расследовании. 

Андрессон подчеркнула, что предварительные расследования конфиденциальны. При этом она признала, что Швеция не имеет права запрещать российским судам посещение мест взрыва после завершения осмотра соответствующих районов.

Опубликовано: Светлана Репина







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