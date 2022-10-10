Швеция отказала РФ в доступе к результатам расследования взрывов «Северных потоках»

Шведский премьер Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм откажет Москве в доступе к результатам расследования взрывов на газопроводах «Северных потоках».

10 октября премьер-министр Королевства Швеции Магдалена Андерсон в официальном пресс-релизе заявила о том, что Стокгольм не намерен предоставлять Москве результаты расследования взрывов на ветках «Северных потоков».

Андерсон пояснила, что данный инцидент произошёл на территории Швеции, поэтому высшее руководство страны считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» являются атаками на Стокгольм.