Гутерреш по телефону провел переговоры с Зеленским

Генсек ООН Гутерреш поговорил с Зеленским из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины.

По сообщениям ТАСС 10 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ракетного удара по Украине. Об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Сегодня на оперативном совещании с членами Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры и оставлять без ответа преступления киевского режима больше нельзя.