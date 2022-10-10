Президент Тайваня заявила, что война с Китаем – «абсолютно не вариант»

2022-10-10

20:22

В своем выступлении по случаю Национального дня Тайваня президент Цай Инвэнь заявила, что китайские угрозы военных действий только оттолкнут стороны друг от друга.

По ее словам, война с Китаем – «абсолютно не вариант». Инвэнь подчеркнула, что только уважая приверженность тайваньского народа суверенитету, демократии и свободе, можно возобновить конструктивное взаимодействие через Тайваньский пролив.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин подтвердил давнюю позицию Китая о том, что Тайвань не является независимым государством и не имеет так называемого президента. 
 

Опубликовано: Светлана Репина







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