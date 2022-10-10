Рубальская продала авторские права на хиты Пугачевой
2022-10-10
20:23
Поэтесса Лариса Рубальская утверждает, что не пострадала от того, что композиции Аллы Пугачёвой перестали крутить на радио.
Лариса Рубальская, автор таких хитов Аллы Пугачёвой, как "Доченька" и "Живи спокойно, страна!", от того, что композиции певицы пропали из радиоэфира ничуть не пострадала, а даже осталась в выигрыше.
Поэтесса пояснила ситуацию: "Дело в том, что мои авторские права проданы частному агентству на пять лет. Поэтому меня это совсем не беспокоит".
Также Лариса Алексеевна исполняет эти песни на своих концертах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск