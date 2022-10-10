Рубальская продала авторские права на хиты Пугачевой

2022-10-10

20:23

Поэтесса Лариса Рубальская утверждает, что не пострадала от того, что композиции Аллы Пугачёвой перестали крутить на радио.

Лариса Рубальская, автор таких хитов Аллы Пугачёвой, как "Доченька" и "Живи спокойно, страна!", от того, что композиции певицы пропали из радиоэфира ничуть не пострадала, а даже осталась в выигрыше.

Поэтесса пояснила ситуацию: "Дело в том, что мои авторские права проданы частному агентству на пять лет. Поэтому меня это совсем не беспокоит".

Также Лариса Алексеевна исполняет эти песни на своих концертах.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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