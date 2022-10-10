Рубальская продала авторские права на хиты Пугачевой

Поэтесса Лариса Рубальская утверждает, что не пострадала от того, что композиции Аллы Пугачёвой перестали крутить на радио.

Лариса Рубальская, автор таких хитов Аллы Пугачёвой, как "Доченька" и "Живи спокойно, страна!", от того, что композиции певицы пропали из радиоэфира ничуть не пострадала, а даже осталась в выигрыше.

Поэтесса пояснила ситуацию: "Дело в том, что мои авторские права проданы частному агентству на пять лет. Поэтому меня это совсем не беспокоит".

Также Лариса Алексеевна исполняет эти песни на своих концертах.