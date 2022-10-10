Швеция отказалась предоставить России результаты расследования диверсий на «Северном потоке»

Эту информацию в понедельник 10 октября озвучила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон.

По словам чиновницы, результаты расследования Швеция не предоставит ни российским властям, ни представителям холдинга «Газпром». Как заявила шведский премьер, результаты всех расследований, проводимых в Швеции, носят конфиденциальный характер, и данное дело не является исключением.

При этом Магдалена Андерсон подчеркнула, что руководство Швеции не вправе запрещать российским кораблям посещать место взрыва после того, как осмотр места преступления завершен. По словам главы правительства Швеции, шведская экономическая зона не относится к территории, которой распоряжается Стокгольм, поэтому другие корабли также могут присутствовать в данном регионе.