МИД Польши рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Беларусь

МИД Польше выступил с призывом о незамедлительном выезде с территории Беларуси к своим гражданам.

10 октября Министерство иностранных дел Республики Польша выступило с призывом к своим гражданам о незамедлительном выезде с территории Республики Беларусь из-за роста напряжённости в регионе.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в связи с «многочисленными задержаниями граждан Польши» в ближайшее время рекомендуется не посещать белорусское государство.