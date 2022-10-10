МИД Польши рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Беларусь
2022-10-10
20:37
МИД Польше выступил с призывом о незамедлительном выезде с территории Беларуси к своим гражданам.
10 октября Министерство иностранных дел Республики Польша выступило с призывом к своим гражданам о незамедлительном выезде с территории Республики Беларусь из-за роста напряжённости в регионе.
В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в связи с «многочисленными задержаниями граждан Польши» в ближайшее время рекомендуется не посещать белорусское государство.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск