Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента

2022-10-10

20:38

Это сообщение было официально распространено пресс-службой белорусского лидера.

В соответствии с подписанными документами, Комитент государственной безопасности Беларуси переводится в полное подчинение главы государства. Также указом предусмотрено совершенствование внутренней системы КГБ.

Также согласно подписанным документам Институт национальной безопасности будет переименован в Академию национальной безопасности. Этим же указом вводится в действие Устав данного учебного заведения.

Кроме этого, подписанные документы вносят изменения в некоторые указы президента Беларуси, которые были изданы ранее.

Опубликовано: Алексей Гладкий







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