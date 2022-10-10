Адвокат Киркорова сообщил, как артист отреагировал на слова Корчевникова о том, что взрыв на Крымском мосту связан с его выступлением на кресте

Филипп Киркоров, как утверждает его адвокат Александр Добровинский, не держит зла на гендиректора канала "Спас" Бориса Корчевникова.

Адвокат Александр Добровинский сообщил, как исполнитель Филипп Киркоров отреагировал на заявление ведущего Бориса Корчевникова о взрыве на Крымском мосту.

Артист не обижается на представителя СМИ, связавшего трагедию с его выступлением.

Корчевников сообщил в Телеграм-канале, что "человек святой жизни" связал произошедшее в Крыму со скандальным танцем Киркорова на кресте. Ведущий солидарен с этой точкой зрения.

Добровинский утверждает, что Киркоров воспринял слова Корчевникова спокойно: "Филипп Киркоров не собирается подавать в суд на Бориса Корчевникова и не держит на него зла".