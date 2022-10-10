В ООН назвали эскалацией теракт на Крымском мосту
2022-10-10
21:07
Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал совершенный украинскими спецслужбами взрыв на Крымском мосту.
10 октября представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в официальном пресс-релизе заявил о том, что прогремевший на Крымском мосту взрыв представляет собой эскалацию.
Дюжаррик отметил, что ООН считает неприемлемыми атаки на объекты гражданской инфраструктуры, так как подобные обстрелы могут стать причиной гибели мирного населения как России, так и Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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