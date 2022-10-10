Офицер США в прямом эфире заявил о геноциде русских на Украине

Это заявление прозвучало в ходе интервью, которое американский офицер Скотт Риттер в прямом эфире дал журналисту ютуб-канала Judging Freedom.

Скотт Риттер — отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Журналист ютуб-канала спросил Риттера о том, почему российский президент Владимир Путин называет руководство Украины «нацистским режимом».

Отставной офицер ответил, что на Украине ведется геноцид русского населения, причем этот процесс идет с тех пор, когда в 2014 году в результате переворота был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, и к власти пришло правительство с правым уклоном, которое являлось приверженцем идеологии Степана Бандеры. Как подчеркнул Риттер, официальный Киев годами запрещал все русское, вводил запреты на российскую культуру, препятствовал использованию русского языка. Также отставной офицер сказал, что отношение к русским в современной Украине можно сравнить с отношением к евреям со стороны нацистской Германии.