Трогательная встреча актеров из «Назад в будущее» собрала более 7 млн просмотров в Twitter
2022-10-10
21:24
Видео с Нью-Йоркского Комик-Кона запечатлело эмоциональную встречу звезд фильмов «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда и стало вирусным в Twitter, собрав более 7 млн просмотров.
Фокс и Ллойд вышли на сцену под громкие аплодисменты толпы и обняли друг друга. Это впечатлило поклонников и показалось им очень милым.
Изначально роль Марти в фильме играл другой актер – Эрик Штольц. Но в процессе режиссер понял, что он не подходит для этой роли. Тогда к команде присоединился Майкла Дж. Фокс, а сцены с Штольцем были пересняты.
В конце 1990-х у Фокса диагностировали болезнь Паркинсона. Он рассказывает, что на протяжении многих лет Ллойд оставался его другом и поддерживал его.
Опубликовано: Светлана Репина
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