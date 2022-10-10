Трогательная встреча актеров из «Назад в будущее» собрала более 7 млн просмотров в Twitter

Видео с Нью-Йоркского Комик-Кона запечатлело эмоциональную встречу звезд фильмов «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда и стало вирусным в Twitter, собрав более 7 млн просмотров.

Фокс и Ллойд вышли на сцену под громкие аплодисменты толпы и обняли друг друга. Это впечатлило поклонников и показалось им очень милым.

Изначально роль Марти в фильме играл другой актер – Эрик Штольц. Но в процессе режиссер понял, что он не подходит для этой роли. Тогда к команде присоединился Майкла Дж. Фокс, а сцены с Штольцем были пересняты.

В конце 1990-х у Фокса диагностировали болезнь Паркинсона. Он рассказывает, что на протяжении многих лет Ллойд оставался его другом и поддерживал его.